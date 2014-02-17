请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
TOPpoint
基于在输入参数中指定时段烛形的两对支撑和阻力水平.
计算水平的公式:
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
本指标首先于2008年1月30日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.
RES-SUP 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1956
