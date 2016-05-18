und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RES-SUP - Indikator für den MetaTrader 5
- 1052
Real Autor:
TOPpoint
Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.
Die Formel für die Berechnung der Levels:
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.
Der RES-SUP Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1956
