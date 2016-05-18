CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
RES-SUP - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real Autor:

TOPpoint

Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.

Die Formel für die Berechnung der Levels:

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618

Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.

Der RES-SUP Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1956

