TOPpoint

Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.

Die Formel für die Berechnung der Levels:

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618 Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 30.01.2008.





Der RES-SUP Indikator