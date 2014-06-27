Participe de nossa página de fãs
RES-SUP - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
TOPpoint
Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.
A fórmula para o cálculo dos níveis:
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.
O indicador RES-SUP
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1956
