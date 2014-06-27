Autor real:

TOPpoint

Dois pares de níveis de suporte e resistência, com base nas velas de um período de tempo especificado nos parâmetros de entrada.

A fórmula para o cálculo dos níveis:

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618

Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 30.01.2008.

O indicador RES-SUP