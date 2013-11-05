CodeBaseРазделы
Индикаторы

RES-SUP - индикатор для MetaTrader 5

Реальный автор:

TOPpoint

Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, выбранного во входных параметрах.

Формулы для расчета уровней:

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618

Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.

Индикатор RES-SUP

Индикатор RES-SUP

