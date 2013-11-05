Ставь лайки и следи за новостями
RES-SUP - индикатор для MetaTrader 5
Реальный автор:
TOPpoint
Две пары уровней поддержки и сопротивления по свечкам таймфрейма, выбранного во входных параметрах.
Формулы для расчета уровней:
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.01.2008.
Индикатор RES-SUP
