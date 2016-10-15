無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RES-SUP - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
TOPpoint
入力パラメータで指定された時間枠のローソク足に基づいた、2 組の支持/抵抗のレベル
レベルの計算式：
Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618
Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5
Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5
Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。
RES-SUP指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1956
