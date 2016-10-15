コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RES-SUP - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
874
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

TOPpoint

入力パラメータで指定された時間枠のローソク足に基づいた、2 組の支持/抵抗のレベル

レベルの計算式：

Res2 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.618

Res1 = ( Low + High + Close ) / 3 + ( High - Low ) * 0.5

Sup1 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.5

Sup2 = ( Low + High + Close ) / 3 - ( High - Low ) * 0.618

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年1月30日に公開されました。

RES-SUP指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1956

