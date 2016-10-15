無料でロボットをダウンロードする方法を見る
NR4ID-ATR - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1080
実際の著者：
Rosh
この指標は金融資産のボラティリティが最小値になると、チャート上のローソク足の移動範囲の中央に色付きのドットを入れます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月2日に公開されました。
NR4ID-ATR指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1955
