ポケットに対して
インディケータ

NR4ID-ATR - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1080
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Rosh

この指標は金融資産のボラティリティが最小値になると、チャート上のローソク足の移動範囲の中央に色付きのドットを入れます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月2日に公開されました。

NR4ID-ATR指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1955

