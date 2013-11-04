Реальный автор:

Rosh

Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.02.2008.





Индикатор NR4ID-ATR