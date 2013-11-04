Смотри, как бесплатно скачать роботов
NR4ID-ATR - индикатор для MetaTrader 5
- 3378
Реальный автор:
Rosh
Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.02.2008.
Индикатор NR4ID-ATR
