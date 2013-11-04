CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NR4ID-ATR - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3378
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Rosh

Индикатор фиксирует моменты, когда волатильность финансового актива подает до минимального значения и ставит на графике цветные точки в середине диапазона движения свечи.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 02.02.2008.

Индикатор NR4ID-ATR

Индикатор NR4ID-ATR

r_Ma r_Ma

Индикатор скользящей средней, полученный усреднением значений всех вариантов расчета классического Moving Average.

KLines KLines

Набор уровней поддержки и сопротивления с пяти разных таймфреймов.

MACD Divergence MACD Divergence

Индикатор выводит линии дивергенции индикатора MACD и отображает сигналы на покупку и продажу при помощи стрелок.

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Три нормированных осциллятора на одном графике.