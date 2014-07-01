CodeBaseSeções
NR4ID-ATR - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Rosh

O indicador corrige os momentos em que a volatilidade do ativo financeiro leva a um valor mínimo e coloca pontos coloridos no meio da faixa de movimento da vela no gráfico.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.02.2008.

O indicador NR4ID-ATR

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1955

