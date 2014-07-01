Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
NR4ID-ATR - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1415
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
Rosh
O indicador corrige os momentos em que a volatilidade do ativo financeiro leva a um valor mínimo e coloca pontos coloridos no meio da faixa de movimento da vela no gráfico.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 02.02.2008.
O indicador NR4ID-ATR
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1955
Sistema de negociação que utiliza o indicador BlauCSI.BlauCSI_HTF_Signal
O indicador BlauCSI_HTF_Signal mostra a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, como um objeto gráfico com indicação colorida da tendência, fornecendo alertas ou sinais de áudio e envia notificações push para seu smartphone.
O oscilador Ergodic MDI do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido com uma linha de sinal implementada como uma nuvem colorida.CCI_3HTF
Três indicadores Commodity Channel Index, de três períodos de tempo diferentes, exibidos no mesmo gráfico.