NR4ID-ATR - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1647
(23)
真实作者:

Rosh

本指标在金融资产的波动达到极小值时确定时机, 并且在烛形移动的范围中间处在图表上绘出彩色点.

本指标首先于2008年2月2日使用MQL4语言实现并发布于mql4.com 代码库中.

NR4ID-ATR 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1955

