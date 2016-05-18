Real Autor:

Rosh

Der Indikator stellt den Moment der minimalen Volatilität fest und setzt einen farbigen Punkt in die Mitte der Kerzenbewegung.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 02.02.2008.





Der NR4ID-ATR Indikator