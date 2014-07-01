CodeBaseSeções
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação que utiliza o oscilador BlauCSI.

Uma decisão de negociação é feita quando o histograma muda de direção ou rompe a linha zero. O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:

input AlgMode Mode=twist;         //O algoritmo de entrada no mercado

Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo BBlauCSI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.

Deve-se considerar que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para o uso de Expert Advisors por corretores que oferecem spread diferente de zero e a capacidade de definir Stop Loss e Take Profit simultaneamente ao abrir uma posição. É possível baixar outras variantes desta biblioteca em Trade Algorithms.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.

Resultados do teste no par GBPUSD H4 em 2012:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1954

