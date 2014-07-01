Participe de nossa página de fãs
Exp_BlauCSI - expert para MetaTrader 5
Visualizações: 879
- 879
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Sistema de negociação que utiliza o oscilador BlauCSI.
Uma decisão de negociação é feita quando o histograma muda de direção ou rompe a linha zero. O seguinte parâmetro de entrada é usado para selecionar uma opção no algoritmo de entrada:
input AlgMode Mode=twist; //O algoritmo de entrada no mercado
Para o funcionamento correto do EA, coloque o arquivo BBlauCSI.ex5 em terminal_data_older\MQL5\Indicators.
Deve-se considerar que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh foi projetado para o uso de Expert Advisors por corretores que oferecem spread diferente de zero e a capacidade de definir Stop Loss e Take Profit simultaneamente ao abrir uma posição. É possível baixar outras variantes desta biblioteca em Trade Algorithms.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. Gráfico com algumas operações de exemplo.
Resultados do teste no par GBPUSD H4 em 2012:
Fig. 2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1954
O oscilador Ergodic MDI do livro "Momentum, direction and divergence", de William Blau, implementado na forma de um histograma colorido com uma linha de sinal implementada como uma nuvem colorida.