CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Exp_BlauCSI - Experte für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
704
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
exp_blaucsi.mq5 (9.8 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
tradealgorithms.mqh (67.74 KB) ansehen
\MQL5\Indicators\
blaucsi.mq5 (9.14 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Handelssystem, das den BlauCSI Oszillator verwendet.

Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Historgramm seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt. Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:

input AlgMode Mode=twist;         //Algorithmus zum Einstieg in den Markt

Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BBlauCSI.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von Trade Algorithmem herunter geladen werden.

Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.

Abb. 1. Historie der Trades am Chart.

Abb. 1. Die Tradehistorie auf dem Chart

Testergebnisse für 2012 für GBPUSD H4:

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Abb. 2. Chart der Testergebnisse

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1954

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

Drei normalisierte Oszillatoren auf einem Chart.

BlauCSI_HTF_Signal BlauCSI_HTF_Signal

Der BlauCSI_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung basierend auf Daten des BlauCSI Indikator als ein graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige, erzeugt Alerts oder Audiosignale und sendet Push-Benachrichtigungen an Ihr Smartphone.

NR4ID-ATR NR4ID-ATR

Der Indikator stellt den Moment der minimalen Volatilität fest und setzt einen farbigen Punkt in die Mitte der Kerzenbewegung.

RES-SUP RES-SUP

Zwei Paare von Unterstützungs- und Widerstandslevels basierend auf Kerzen der in den Eingabeparametern spezifizierten TimeFrames.