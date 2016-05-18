und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Exp_BlauCSI - Experte für den MetaTrader 5
Handelssystem, das den BlauCSI Oszillator verwendet.
Eine Handelsentscheidung wird getroffen, wenn das Historgramm seine Richtung ändert oder es einen Durchbruch durch die Nulllinie gibt. Der folgende Eingabeparameter wird für die Auswahl des Einstiegsalgorithmus verwendet:
input AlgMode Mode=twist; //Algorithmus zum Einstieg in den Markt
Für eine korrekte Funktion des EA, kopieren Sie die compilierte Indikator Datei BBlauCSI.ex5 in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Es sollte beachtet werden, dass die TradeAlgorithms.mqh Bibliotheksdatei entworfen wurde, um Expert Advisors mit Brokern zu benützen, die nonzero spread anbieten und bei denen es möglich ist, Stop Loss und Take Profit gleichzeitig mit dem öffnen einer Position zu setzen. Andere Varianten dieser Bibliothek können von Trade Algorithmem herunter geladen werden.
Die standardmäßigen Expert Advisor Eingabeparameter wurden in den unten dargestellten Tests verwendet. Stop Loss und Take Profit wurden in den Tests nicht verwendet.
Abb. 1. Die Tradehistorie auf dem Chart
Testergebnisse für 2012 für GBPUSD H4:
Abb. 2. Chart der Testergebnisse
