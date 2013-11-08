CodeBaseРазделы
Exp_BlauCSI - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Торговая система с использованием осциллятора BlauCSI.

Решение о сделке принимается, когда гистограмма меняет направление движения или происходит пробой нулевой линии. Для выбора варианта алгоритма входа используется входной параметр:

input AlgMode Mode=twist;         //алгоритм для входа в рынок

Для корректной работы советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BBlauCSI.ex5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке https://www.mql5.com/ru/code/1578.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2012-2013 гг. на GBPUSD H4:

Рис. 2. График результатов тестирования

Din Fibo Next Din Fibo Next

Канал, построенный по экстремумам за период.

wlxBW5Zone wlxBW5Zone

Семафорный сигнальный индикатор с использованием значений индикаторов Accelerator Oscillator и Awesome Oscillator Билла Вильямса.

Cronex_Impulse_MACD Cronex_Impulse_MACD

Гистограмма MACD с обрезанным отображением флетовых зон.

RVI_3HTF RVI_3HTF

Три индикатора Relative Vigor Index с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.