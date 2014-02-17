代码库部分
使用BlauCSI振荡指标的交易系统.

当柱形图方向改变或者突破零点线时进行交易决定. 以下输入参数用于选择进场算法选项:

input AlgMode Mode=twist;         //进入市场的算法

为了EA交易能够正常运行, 需要把编译好的指标文件 BBlauCSI.ex5 放到 terminal_data_older\MQL5\Indicators 目录下.

需要注意的是, TradeAlgorithms.mqh 库文件设计为提供非零点差的经纪商在EA交易中在建立仓位的同时设置止损和获利. 此函数库的其他变化可以在交易算法部分下载.

EA交易测试中使用的默认输入参数显示如下,测试中没有使用止损和获利值参数.

图 1. 图表上交易历史的实例

2012 年 GBPUSD H4 时段测试结果:

图 2. 测试结果图表

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1954

