BlauCSI_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5
BlauCSI_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des BlauCSI Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone wenn ein Signal zur Ausführung eines Trades erscheint.
Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:
input uint SignalBar=0; // Balkennummer, um ein Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken)
ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!
Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:
- Eingabeparameter von BlauCSI:
input string Symbol_=""; // Instrument input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Indikator TimeFrem für die Berechnung des Indikators input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Methode der Mittelung input uint XLength=1; // Periode des Momentum input uint XLength1=20; // Tief für die erste Mittelung input uint XLength2=5; // Tiefe für die zweite Mittelung input uint XLength3=3; // Tiefe für die dritte Mittelung input int XPhase=15; // Glättungsparameter input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE; // Schlußpreiskonstante input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN; // Eröffnungspreiskonstante
- Eingabeparameter des BlauCSI_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:
//---- Einstellungen für die visualle Anzeige input uint SignalBar=0; // Balkennummer um Signal zu erhalten (0 - aktueller Balken) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Name der Indikatorenlabels input color UpSymol_Color=Lime; // Farbe für steigendes Symbol input color DnSymol_Color=Magenta; // Farbe für fallendes Symbol input color IndName_Color=DarkOrchid; // Farbe des Indikatornamen input uint Symbols_Size=60; // Größe des Indikatorsymbols input uint Font_Size=10; // Schriftgröße des Indikatornamen input int X_1=5; // Horizontale Verschiebung für den Namen input int Y_1=-15; // Vertikale Verschiebung für den Namen input bool ShowIndName=true; // Anzeige des Indikatornamens input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Position der Ecke input uint X_=0; // Horizontale Verschiebung input uint Y_=20; // Vertikale Verschiebung
- Eingabeparameter des BlauCSI_HTF_Signal Indikator die für die Generierung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:
//---- Einstellungen für Alerts input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Option für Auslöung der Indikation input bool Push=true; // Erlaube Push-Benachrichtigungen input uint AlertCount=0; // Anzahl von erzeugten Alerts
Falls mehrere BlauCSI_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.
Kopieren Sie die compilierte BlauCSI.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.
Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des BlauCSI_HTF_Signal Indikators
Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des BlauCSI_HTF_Signal zu öffnen
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1952
