BlauCSI_HTF_Signal zeigt Informationen über die Trendrichtung basierend auf Daten des BlauCSI Indikator für einen gewählten Balken als graphisches Objekt mit farbiger Trendanzeige oder Handelsrichtung und sendet Alerts oder Audiosginale und sendet Push-Benachrichtigungen auf das Smartphone wenn ein Signal zur Ausführung eines Trades erscheint.



Der Indikator sendet Alerts und Push-Benachrichtigungen nur, wenn der Wert des Eingabeparameters:

input uint SignalBar= 0 ;

ist größer als eins. Für den Null-Balken sind akustische Signale und Push-Benachrichtigungen sinnlos, weil sich das Signal des Indikators für den Null-Balken ändern und verschwinden kann!

Alle Eingabeparameter können in drei große Gruppen eingeteilt werden:

Eingabeparameter von BlauCSI:

Eingabeparameter des BlauCSI_HTF_Signal Indikator die für die Visualisierung des Indikators notwendig sind:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Eingabeparameter des BlauCSI_HTF_Signal Indikator die für die Generierung von Alerts und Audiosignalen notwendig sind:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

Falls mehrere BlauCSI_HTF_Signal Indikatoren auf einem Chart verwendet werden sollen, sollte jeder von ihnen seinen eigenen Symbols_Sirname (Indikator Labelname) haben.

Kopieren Sie die compilierte BlauCSI.mq5 Datei in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Indicators.

Abb. 1. Ein Signal für eine Trendfortsetzung basierend auf Daten des BlauCSI_HTF_Signal Indikators

Abb. 2. Ein Signal um eine Position basierend auf Daten des BlauCSI_HTF_Signal zu öffnen