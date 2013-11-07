CodeBaseРазделы
Индикаторы

BlauCSI_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор BlauCSI_HTF_Signal выводит информацию о направлении тренда по данным индикатора BlauCSI на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы и отправляет Push-сообщения на смартфон при наличии сигналов для совершения сделок.

Алерты и Push-сообщения индикатор подает только в случае, если значение входной переменной:

input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)

будет больше единицы. Для нулевого бара смысла в звуковых сигналах и Push-сообщениях нет по той простой причине, что сигнал самого индикатора на нулевом баре может многократно меняться и исчезать!

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора BlauCSI:
    input string Symbol_="";                               // Финансовый актив
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA;               // Метод усреднения
input uint XLength=1;                                  // Период Моментума
input uint XLength1=20;                                // Глубина первого усреднения
input uint XLength2=5;                                 // Глубина второго усреднения
input uint XLength3=3;                                 // Глубина третьего усреднения
input int XPhase=15;                                   // Параметр сглаживания
input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE;                 // Ценовая константа закрытия
input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN;                  // Ценовая константа открытия
  2. Входные параметры индикатора BlauCSI_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                 // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // Названия меток индикатора
input color UpSymol_Color=Lime;                         // Цвет символа роста
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // Цвет символа падения
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                             // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                                // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                        // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                      // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                            // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Угол расположения
input uint X_=0;                                        // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                       // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора BlauCSI_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input bool Push=true;                        // Разрешение на передачу push-сообщений
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов BlauCSI_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора BlauCSI.mq5.

Рис. 1. Сигнал продолжения тренда по данным индикатора BlauCSI_HTF_Signal

Рис. 2. Сигнал для открытия позиции по данным индикатора BlauCSI_HTF_Signal

