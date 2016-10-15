EBlauCSI_HTF_Signalは、選択されたバーのBlauCSI のデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にスマートフォンにプッシュ通知を送信します。



指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar= 0 ;

が1以上ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

BlauCSIの入力パラメータ：

指標の可視化に必要なBlauCSI_HTF_Signal入力パラメータ：

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; アラートトリガと音声シグナルに必要なBlauCSI_HTF_Signal指標の入力パラメータ：

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

１つのチャートで複数のBlauCSI_HTF_Signa指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたBlauCSI.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1 BlauCSI_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2 BlauCSI_HTF_Signalのデータに基づいたポジションを開くためのシグナル