コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

BlauCSI_HTF_Signal - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
841
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
blaucsi.mq5 (9.15 KB) ビュー
blaucsi_htf_signal.mq5 (16.12 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

EBlauCSI_HTF_Signalは、選択されたバーのBlauCSI のデータに基づいてトレンドまたは約定方向の色付き表示を持つグラフィックオブジェクトとしてトレンド方向についた情報を表示し、約定シグナルが出現した場合にスマートフォンにプッシュ通知を送信します。

指標は入力パラメータの値が下記の場合のみにアラートやプッシュ通知を出します。

input uint SignalBar=0;                                // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）

が1以上ゼロバーの指標のシグナルは変化して消滅することがあるのでゼロバーでは音声シグナルとプッシュ通知は役に立ちません。

入力パラメータは、3つの大きなグループに分けることができます。

  1. BlauCSIの入力パラメータ：
    input string Symbol_="";                               // 金融製品
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 指標計算のための時間枠
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA;               // 平均化法
input uint XLength=1;                                  // モメンタムの期間
input uint XLength1=20;                                // 1番目の平均化の深さ
input uint XLength2=5;                                 // 2番目の平均化の深さ
input uint XLength3=3;                                 // 3番目の平均化の深さ
input int XPhase=15;                                   // 平滑化パラメータ
input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE;                 // 終値定数
input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN;                  // 始値定数
  2. 指標の可視化に必要なBlauCSI_HTF_Signal入力パラメータ：
    //---- 指標の可視性を設定
input uint SignalBar=0;                                 // シグナル取得のためのバー番号（0 - 現在のバー）
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // 指標のラベル名
input color UpSymol_Color=Lime;                         // 上昇銘柄の色
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // 下降銘柄の色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // 指標名の色
input uint Symbols_Size=60;                             // 指標銘柄の大きさ
input uint Font_Size=10;                                // 指標名のフォントサイズ
input int X_1=5;                                        // 名前の水平シフト
input int Y_1=-15;                                      // 名前の垂直シフト
input bool ShowIndName=true;                            // 指標名の表示
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // 位置のコーナー
input uint X_=0;                                        // 水平シフト
input uint Y_=20;                                       // 垂直シフト
  3. アラートトリガと音声シグナルに必要なBlauCSI_HTF_Signal指標の入力パラメータ：
    //---- アラート設定
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指標トリガオプション
input bool Push=true;                        // プッシュ通知を許可
input uint AlertCount=0;                     // 生成されたアラートの数

１つのチャートで複数のBlauCSI_HTF_Signa指標が使用された場合、それぞれが Symbols_Sirname（指標ラベル名）文字列変数値を持つべきです。

コンパイルされたBlauCSI.mq5指標ファイルをクライアント端末のterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置します。

図1　BlauCSI_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図1　BlauCSI_HTF_Signal指標のデータに基づいたトレンド継続のシグナル

図2　BlauCSI_HTF_Signal指標のデータに基づいたポジションを開くためのシグナル

図2　BlauCSI_HTF_Signalのデータに基づいたポジションを開くためのシグナル

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1952

Flame Flame

この指標は、独立した更新速度で半透明なグラデーションを持つ領域を描画する方法を示しています。

r_MaСrossing r_MaСrossing

シグナルラインを持ちアラートを生成してプッシュ通知を送信する、全種の古典的な移動平均の計算値の平均として算出された移動平均

StoneAxe_x3x StoneAxe_x3x

1つのチャート上の3つの正規化されたオシレータ

Exp_BlauCSI Exp_BlauCSI

BlauCSI指標を使った取引システム