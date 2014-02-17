请观看如何免费下载自动交易
BlauCSI_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1343
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
BlauCSI_HTF_Signal 指标基于BlauCSI指标的数据, 使用彩色趋势或交易方向指示显示趋势的方向信息, 并在交易信号出现时提供声音提醒或者向智能手机发送推送通知.
指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:
input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)
大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!
所有的输入参数可以被分为3大组:
- BlauCSI 的输入参数:
input string Symbol_=""; // 金融资产 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 用于计算指标的时段 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // 平均方法 input uint XLength=1; // 动量周期数 input uint XLength1=20; // 第一平均深度 input uint XLength2=5; // 第二平均深度 input uint XLength3=3; // 第三平均深度 input int XPhase=15; // 平滑参数 input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE; // 收盘价常数 input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN; // 开盘价常数
- BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于指标显示部分的必要输入参数:
//---- 指标显示参数 input uint SignalBar=0; // 取得信号的柱数(0 - 当前柱) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名称 input color UpSymol_Color=Lime; // 上涨字符颜色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下跌字符颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 指标字符大小 input uint Font_Size=10; // 指标名字体大小 input int X_1=5; // 名称水平转换 input int Y_1=-15; // 名称垂直转换 input bool ShowIndName=true; // 是否显示指标名 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // 位置角 input uint X_=0; // 水平转换 input uint Y_=20; // 垂直转换
- BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于产生提醒和声音信号的输入参数:
//---- 提醒设置 input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 触发选项 input bool Push=true; // 是否允许推送通知 input uint AlertCount=0; // 提醒数量
如果多个 BlauCSI_HTF_Signal 指标用于同一个图表, 它们中的每一个应该有它们自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称)字符串变量值.
把指标文件 BlauCSI.mq5 编译文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.
图 1. 基于 BlauCSI_HTF_Signal 信号数据的趋势持续信号
图 2. 基于BlauCSI_HTF_Signal数据的建仓信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1952
