BlauCSI_HTF_Signal 指标基于BlauCSI指标的数据, 使用彩色趋势或交易方向指示显示趋势的方向信息, 并在交易信号出现时提供声音提醒或者向智能手机发送推送通知.

指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:

input uint SignalBar= 0 ;

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!

所有的输入参数可以被分为3大组:

BlauCSI 的输入参数:

BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于指标显示部分的必要输入参数:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于产生提醒和声音信号的输入参数:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

如果多个 BlauCSI_HTF_Signal 指标用于同一个图表, 它们中的每一个应该有它们自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称)字符串变量值.

把指标文件 BlauCSI.mq5 编译文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. 基于 BlauCSI_HTF_Signal 信号数据的趋势持续信号

图 2. 基于BlauCSI_HTF_Signal数据的建仓信号