BlauCSI_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
blaucsi.mq5 (9.15 KB) 预览
blaucsi_htf_signal.mq5 (16.12 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) 预览
BlauCSI_HTF_Signal 指标基于BlauCSI指标的数据, 使用彩色趋势或交易方向指示显示趋势的方向信息, 并在交易信号出现时提供声音提醒或者向智能手机发送推送通知.

指标只在以下参数值时发送提醒或者推送通知:

input uint SignalBar=0;                                // 取得信号的柱编号 (0 - 当前柱)

大于1. 对于0号柱, 信号声音和推送通知没有用, 因为0号柱上的指标信号可能改变和消失!

所有的输入参数可以被分为3大组:

  1. BlauCSI 的输入参数:
    input string Symbol_="";                               // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // 用于计算指标的时段
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA;               // 平均方法
input uint XLength=1;                                  // 动量周期数
input uint XLength1=20;                                // 第一平均深度
input uint XLength2=5;                                 // 第二平均深度
input uint XLength3=3;                                 // 第三平均深度
input int XPhase=15;                                   // 平滑参数
input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE;                 // 收盘价常数
input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN;                  // 开盘价常数
  2. BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于指标显示部分的必要输入参数:
    //---- 指标显示参数
input uint SignalBar=0;                                 // 取得信号的柱数(0 - 当前柱)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // 指标标签名称
input color UpSymol_Color=Lime;                         // 上涨字符颜色
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // 下跌字符颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                             // 指标字符大小
input uint Font_Size=10;                                // 指标名字体大小
input int X_1=5;                                        // 名称水平转换
input int Y_1=-15;                                      // 名称垂直转换
input bool ShowIndName=true;                            // 是否显示指标名
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // 位置角
input uint X_=0;                                        // 水平转换
input uint Y_=20;                                       // 垂直转换
  3. BlauCSI_HTF_Signal 指标中用于产生提醒和声音信号的输入参数:
    //---- 提醒设置
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 触发选项
input bool Push=true;                        // 是否允许推送通知
input uint AlertCount=0;                     // 提醒数量

如果多个 BlauCSI_HTF_Signal 指标用于同一个图表, 它们中的每一个应该有它们自己的 Symbols_Sirname (指标标签名称)字符串变量值.

把指标文件 BlauCSI.mq5 编译文件放到客户终端的 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 目录下.

图 1. 基于 BlauCSI_HTF_Signal 信号数据的趋势持续信号

图 2. 基于 BlauCSI_HTF_Signal 数据的建仓信号

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1952

