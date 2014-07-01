Participe de nossa página de fãs
BlauCSI_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5
BlauCSI_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, em um barra selecionada, como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou direção, fornecendo alertas ou sinais de áudio e até mesmo enviando notificações push para seu smartphone caso um sinal de negociação for gerado.
O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:
input uint SignalBar=0; // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)
é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!
Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:
- Parâmetros de entrada de BlauCSI:
input string Symbol_=""; // Instrumento financeiro input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // Período de tempo para o cálculo do indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA; // Método de cálculo da média input uint XLength=1; // Período do Momentum input uint XLength1=20; // Profundidade da primeira média input uint XLength2=5; // Profundidade da segunda média input uint XLength3=3; // Profundidade da terceira média input int XPhase=15; // Parâmetro de suavização input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE; // Constante do fechamento do preço input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN; // Constante da abertura do preço
- Parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
//---- Configuração da imagem na tela input uint SignalBar=0; // Número da Barra para obter um sinal (0 - barra atual) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // Nomes dos rótulos dos indicadores input color UpSymol_Color=Lime; // Cor do símbolo em alta input color DnSymol_Color=Magenta; // Cor do símbolo em queda input color IndName_Color=DarkOrchid; // Cor do nome do indicador input uint Symbols_Size=60; // Tamanho dos símbolos dos indicadores input uint Font_Size=10; // Tamanho da fonte do nome do indicador input int X_1=5; // Deslocamento horizontal do nome input int Y_1=-15; // Deslocamento horizontal do nome input bool ShowIndName=true; // Exibição do nome do indicador input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Localização do canto input uint X_=0; // Deslocamento horizontal input uint Y_=20; // Deslocamento vertical
- Os parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
//---- Configurações de alertas input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // Opção de acionar a indicação input bool Push=true; // Permitir notificações push input uint AlertCount=0; // Número de alertas produzidos
No caso de vários indicadores BlauCSI_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).
Place the indicator compiled file BlauCSI.mq5 to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ of the client terminal.
Imagens:
Fig. 1. Um sinal da continuação da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI_HTF_Signal
Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de BlauCSI_HTF_Signal
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1952
