BlauCSI_HTF_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
BlauCSI_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, em um barra selecionada, como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou direção, fornecendo alertas ou sinais de áudio e até mesmo enviando notificações push para seu smartphone caso um sinal de negociação for gerado.

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar=0;                                // O número de barras para obter um sinal (0 - barra atual)

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

  1. Parâmetros de entrada de BlauCSI:
    input string Symbol_="";                               // Instrumento financeiro
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Período de tempo para o cálculo do indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_EMA;               // Método de cálculo da média
input uint XLength=1;                                  // Período do Momentum
input uint XLength1=20;                                // Profundidade da primeira média
input uint XLength2=5;                                 // Profundidade da segunda média
input uint XLength3=3;                                 // Profundidade da terceira média
input int XPhase=15;                                   // Parâmetro de suavização
input Applied_price_ IPC1=PRICE_CLOSE;                 // Constante do fechamento do preço
input Applied_price_ IPC2=PRICE_OPEN;                  // Constante da abertura do preço
  2. Parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:
    //---- Configuração da imagem na tela
input uint SignalBar=0;                                 // Número da Barra para obter um sinal (0 - barra atual)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";   // Nomes dos rótulos dos indicadores
input color UpSymol_Color=Lime;                         // Cor do símbolo em alta
input color DnSymol_Color=Magenta;                      // Cor do símbolo em queda
input color IndName_Color=DarkOrchid;                   // Cor do nome do indicador
input uint Symbols_Size=60;                             // Tamanho dos símbolos dos indicadores
input uint Font_Size=10;                                // Tamanho da fonte do nome do indicador
input int X_1=5;                                        // Deslocamento horizontal do nome
input int Y_1=-15;                                      // Deslocamento horizontal do nome
input bool ShowIndName=true;                            // Exibição do nome do indicador
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;  // Localização do canto
input uint X_=0;                                        // Deslocamento horizontal
input uint Y_=20;                                       // Deslocamento vertical
  3. Os parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:
    //---- Configurações de alertas
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Opção de acionar a indicação
input bool Push=true;                        // Permitir notificações push
input uint AlertCount=0;                     // Número de alertas produzidos

No caso de vários indicadores BlauCSI_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).

Place the indicator compiled file BlauCSI.mq5 to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ of the client terminal.

Imagens:

Fig. 1. Um sinal da continuação da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI_HTF_Signal

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de BlauCSI_HTF_Signal

