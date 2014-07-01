BlauCSI_HTF_Signal mostra informações sobre a direção da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI, em um barra selecionada, como um objeto gráfico com uma indicação colorida da tendência ou direção, fornecendo alertas ou sinais de áudio e até mesmo enviando notificações push para seu smartphone caso um sinal de negociação for gerado.

O indicador envia alertas e notificações push somente se for configurado seu valor no parâmetro de entrada:

input uint SignalBar= 0 ;

é maior do que um. Para os sinais sonoros da barra zero e as notificações push são inúteis porque o sinal do indicador na barra de zero pode mudar e desaparecer!

Todos os parâmetros de entrada podem ser divididos em três grandes grupos:

Parâmetros de entrada de BlauCSI:

Parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a visualização do indicador:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color UpSymol_Color=Lime; input color DnSymol_Color=Magenta; input color IndName_Color=DarkOrchid; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Os parâmetros de entrada do indicador BlauCSI_HTF_Signal que são necessários para a produção de alertas e sinais de áudio:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input bool Push= true ; input uint AlertCount= 0 ;

No caso de vários indicadores BlauCSI_HTF_Signal serem usados em um gráfico, cada um deles deve ter seu próprio valor na varável string Symbols_Sirname (nomes do rótulo do indicador).

Place the indicator compiled file BlauCSI.mq5 to the terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ of the client terminal.

Imagens:

Fig. 1. Um sinal da continuação da tendência com base nos dados do indicador BlauCSI_HTF_Signal

Fig. 2. Um sinal para abrir uma posição de acordo com os dados de BlauCSI_HTF_Signal