Daily BreakPoint - expert para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizações:
- 1671
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor da ideia - Gusti Risyadi Noor, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Rompimento da barra diária, "Daily Break" pontos.
Parâmetros de entrada
- Lots manual - habilitar/desabilitar a definição manual do volume da posição ;
- Lots - volume da posição (entrada manual);
- Risk - volume da posição como uma porcentagem da margem livre;
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Close by signal - reversão da posição de abertura da posição;
- "Daily Break" Break point - tamanho do rompimento;
- "Daily Break" Last bar size min - tamanho mínimo da barra;
- "Daily Break" Last bar size max - tamanho máximo da barra;
- "Daily Break" Trailing stop - trailing;
- "Daily Break" Trailing step - passo do trailing.
A estratégia funciona bem no timeframe H1:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19498
