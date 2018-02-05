CodeBaseSeções
Experts

Daily BreakPoint - expert para MetaTrader 5

risyadi | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1671
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP
Freelance MQL5

Autor da ideia - Gusti Risyadi Noor, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Rompimento da barra diária, "Daily Break" pontos.


Parâmetros de entrada

  • Lots manual - habilitar/desabilitar a definição manual do volume da posição ;
  • Lots - volume da posição (entrada manual);
  • Risk - volume da posição como uma porcentagem da margem livre;
  • Stop Loss - stop-loss;
  • Take Profit - take-profit;
  • Close by signal - reversão da posição de abertura da posição;
  • "Daily Break" Break point - tamanho do rompimento;
  • "Daily Break" Last bar size min - tamanho mínimo da barra;
  • "Daily Break" Last bar size max - tamanho máximo da barra;
  • "Daily Break" Trailing stop - trailing;
  • "Daily Break" Trailing step - passo do trailing.

A estratégia funciona bem no timeframe H1:

Daily BreakPoint AUDNZD,H1

Daily BreakPoint USDJPY,H1

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19498

