思路提供者: Gusti Risyadi Noor, mq5 代码作者: barabashkakvn。
在 "日线级突破" 点的距离内突破日线级柱线。
输入参数
- Lots manual - 启用/禁用手工设置手数;
- Lots - 持仓量 (手工输入);
- Risk - 持仓量为可用保证金的百分比;
- 止损
- 止盈
- Close by signal - 反转开仓方向;
- "Daily Break" Break point - 突破大小;
- "Daily Break" Last bar size min - 最小柱线大小;
- "Daily Break" Last bar size max - 最大柱线大小;
- "Daily Break" Trailing stop - 尾随值;
- "Daily Break" Trailing step - t尾随增量.
策略在 H1 时间帧运行良好:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19498
