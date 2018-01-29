代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

日线级突破点 - MetaTrader 5EA

risyadi | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
2245
等级:
(22)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者: Gusti Risyadi Noor, mq5 代码作者: barabashkakvn

在 "日线级突破" 点的距离内突破日线级柱线。


输入参数

  • Lots manual - 启用/禁用手工设置手数;
  • Lots - 持仓量 (手工输入);
  • Risk - 持仓量为可用保证金的百分比;
  • 止损
  • 止盈
  • Close by signal - 反转开仓方向;
  • "Daily Break" Break point - 突破大小;
  • "Daily Break" Last bar size min - 最小柱线大小;
  • "Daily Break" Last bar size max - 最大柱线大小;
  • "Daily Break" Trailing stop - 尾随值;
  • "Daily Break" Trailing step - t尾随增量.

策略在 H1 时间帧运行良好:

日线级突破点 AUDNZD,H1

日线级突破点 USDJPY,H1

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19498

KDJ 智能交易系统 KDJ 智能交易系统

一款基于 "KDJ 指标" 的智能交易系统

KDJ 指标 KDJ 指标

KDJ 指标振荡器

FractalLevels_System FractalLevels_System

指标使用 Fractal_Levels 指标通道实现突破系统。

20 Pips Opposite Last N Hour Trend 20 Pips Opposite Last N Hour Trend

与 N 小时前的趋势方向逆势交易。