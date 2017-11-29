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Daily BreakPoint - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2253
- Рейтинг:
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- Опубликован:
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Автор идеи - Gusti Risyadi Noor, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Пробой дневного бара на "Daily Break" пунктов.
Входные параметры
- Lots manual - разрешить/запретить объем позиции задавать вручную;
- Lots - объем позиции (ручной ввод);
- Risk - объем позиции в процентах от свободной маржи;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Close by signal - реверс направления открытия позиции;
- "Daily Break" Break point - размер пробоя;
- "Daily Break" Last bar size min - минимальный размер бара;
- "Daily Break" Last bar size max - максимальный размер бара;
- "Daily Break" Trailing stop - трейлинг;
- "Daily Break" Trailing step - шаг трейлинга.
Стратегия хорошо работает на таймфрейме H1:
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