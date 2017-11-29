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Daily BreakPoint - эксперт для MetaTrader 5

risyadi | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2253
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Gusti Risyadi Noor, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Пробой дневного бара на "Daily Break" пунктов.


Входные параметры

  • Lots manual - разрешить/запретить объем позиции задавать вручную;
  • Lots - объем позиции (ручной ввод);
  • Risk - объем позиции в процентах от свободной маржи;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Close by signal - реверс направления открытия позиции;
  • "Daily Break" Break point - размер пробоя;
  • "Daily Break" Last bar size min - минимальный размер бара;
  • "Daily Break" Last bar size max - максимальный размер бара;
  • "Daily Break" Trailing stop - трейлинг;
  • "Daily Break" Trailing step - шаг трейлинга.

Стратегия хорошо работает на таймфрейме H1:

Daily BreakPoint AUDNZD,H1

Daily BreakPoint USDJPY,H1

CDictionary CDictionary

Реализация словаря (ассоциативного массива) на MQL5 на основе CArrayObj и CList.

PS Magicas - Three moving averages PS Magicas - Three moving averages

PS Magicas - три скользящих средних, которые задают цель и возможные входы.

FractalLevels_System FractalLevels_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Fractal_Levels.

Exp_Daniella Exp_Daniella

Торговая система, построенная на сигналах семафорного сигнального индикатора Daniella.