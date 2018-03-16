コードベースセクション
Daily BreakPoint - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
905
(22)
アイディアの著者: Gusti Risyadi Noormq5コードの著者: barabashkakvn

"Daily Break"の距離にある日足のブレイクアウト


入力パラメータ

  • Lots manual - ロット値の手動設定の有効化/無効化
  • Lots - ポジション数量（手動入力）
  • Risk - 余剰証拠金の％としてのポジション数量
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Close by signal - ポジションを開く方向の反転
  • "Daily Break" Break point - ブレイクアウトの大きさ
  • "Daily Break" Last bar size min - バーの最小サイズ
  • "Daily Break" Last bar size max - バーの最大サイズ
  • "Daily Break" Trailing stop - トレール値
  • "Daily Break" Trailing step - トレール注文の値

このEAはH1でよく動作します。

Daily BreakPoint AUDNZD H1

Daily BreakPoint USDJPY H1

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19498

