記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Daily BreakPoint - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 905
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Gusti Risyadi Noor、mq5コードの著者: barabashkakvn
"Daily Break"の距離にある日足のブレイクアウト
入力パラメータ
- Lots manual - ロット値の手動設定の有効化/無効化
- Lots - ポジション数量（手動入力）
- Risk - 余剰証拠金の％としてのポジション数量
- Stop Loss
- Take Profit
- Close by signal - ポジションを開く方向の反転
- "Daily Break" Break point - ブレイクアウトの大きさ
- "Daily Break" Last bar size min - バーの最小サイズ
- "Daily Break" Last bar size max - バーの最大サイズ
- "Daily Break" Trailing stop - トレール値
- "Daily Break" Trailing step - トレール注文の値
このEAはH1でよく動作します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19498
