Autor der Idee - Gusti Risyadi Noor, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Ausbruch des Tagesbalkens um "Daily Break" Punkte.





Eingabeparameter

Lots manual - manuelles Setzen der Positionsgröße aktivieren/deaktivieren;

- manuelles Setzen der Positionsgröße aktivieren/deaktivieren; Lots - Positionsgröße (manuelle Eingabe);

- Positionsgröße (manuelle Eingabe); Risk - Positionsgröße in Prozent von freier Margin;

- Positionsgröße in Prozent von freier Margin; Stop Loss

Take Profit

Close by signal - Umkehr der Richtung, in welche eine Position eröffnet wird;

- Umkehr der Richtung, in welche eine Position eröffnet wird; "Daily Break" Break point - Größe des Ausbruchs;

- Größe des Ausbruchs; "Daily Break" Last bar size min - minimale Balkengröße;

- minimale Balkengröße; "Daily Break" Last bar size max - maximale Balkengröße;

- maximale Balkengröße; "Daily Break" Trailing stop - Trailing Stop;

- Trailing Stop; "Daily Break" Trailing step - Schritt des Trailings.

Die Strategie funktioniert gut auf H1: