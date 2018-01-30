CodeBaseKategorien
Autor der Idee - Gusti Risyadi Noor, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Ausbruch des Tagesbalkens um "Daily Break" Punkte.


Eingabeparameter

  • Lots manual - manuelles Setzen der Positionsgröße aktivieren/deaktivieren;
  • Lots - Positionsgröße (manuelle Eingabe);
  • Risk - Positionsgröße in Prozent von freier Margin;
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Close by signal - Umkehr der Richtung, in welche eine Position eröffnet wird;
  • "Daily Break" Break point - Größe des Ausbruchs;
  • "Daily Break" Last bar size min - minimale Balkengröße;
  • "Daily Break" Last bar size max - maximale Balkengröße;
  • "Daily Break" Trailing stop - Trailing Stop;
  • "Daily Break" Trailing step - Schritt des Trailings.

Die Strategie funktioniert gut auf H1:

Daily BreakPoint AUDNZD,H1

Daily BreakPoint USDJPY,H1

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19498

