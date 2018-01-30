Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Daily BreakPoint - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
1052
Autor der Idee - Gusti Risyadi Noor, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Ausbruch des Tagesbalkens um "Daily Break" Punkte.
Eingabeparameter
- Lots manual - manuelles Setzen der Positionsgröße aktivieren/deaktivieren;
- Lots - Positionsgröße (manuelle Eingabe);
- Risk - Positionsgröße in Prozent von freier Margin;
- Stop Loss
- Take Profit
- Close by signal - Umkehr der Richtung, in welche eine Position eröffnet wird;
- "Daily Break" Break point - Größe des Ausbruchs;
- "Daily Break" Last bar size min - minimale Balkengröße;
- "Daily Break" Last bar size max - maximale Balkengröße;
- "Daily Break" Trailing stop - Trailing Stop;
- "Daily Break" Trailing step - Schritt des Trailings.
Die Strategie funktioniert gut auf H1:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19498
