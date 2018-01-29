请观看如何免费下载自动交易
KDJ 指标 - MetaTrader 5脚本
发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 6941
- 等级:
-
已发布:
思路提供者: yyy999, mq5 代码作者: barabashkakvn。
计算原理
MaxHigh (最高值的高点) 和 MinLow (最低价的低点) 由 KdjPeriod 指定的间隔确定。因此，MaxHigh 减 MinLow 将等于所选 KdjPeriod 间隔的高度。接下来，我们确定当前柱线的收盘价和 MinLow 之间的距离，作为所选 KdjPeriod 间隔高度的百分比。这是基准 RSV 线。
将基准 RSV 线按照 M1 周期平均，我们获得平滑的 K 线。将平滑 K 线按照 M2 周期平均，我们获得平滑的 D 线。K 线和 D 线之间的差值得出了 KDJ 直方图。
比较 KDJ 指标和 MACD:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19476
