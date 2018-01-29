思路提供者: yyy999, mq5 代码作者: barabashkakvn。





计算原理

MaxHigh (最高值的高点) 和 MinLow (最低价的低点) 由 KdjPeriod 指定的间隔确定。因此，MaxHigh 减 MinLow 将等于所选 KdjPeriod 间隔的高度。接下来，我们确定当前柱线的收盘价和 MinLow 之间的距离，作为所选 KdjPeriod 间隔高度的百分比。这是基准 RSV 线。

将基准 RSV 线按照 M1 周期平均，我们获得平滑的 K 线。将平滑 K 线按照 M2 周期平均，我们获得平滑的 D 线。K 线和 D 线之间的差值得出了 KDJ 直方图。

比较 KDJ 指标和 MACD: