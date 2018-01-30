und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Autor der Idee - yyy999, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Berechnungsprinzip
Im angegebenen Intervall KdjPeriod werden das höchste Hoch (MaxHigh) und das tiefste Tief (MinLow) ermittelt. Auf diese Weise MaxHigh minus MinLow ist gleich der Größe (Höhe) des ausgewählten Intervalls KdjPeriod. Danach bestimmen wir den Abstand zwischen dem Close-Preis des aktuellen Balken und dem MinLow in Prozent von der Größe (Höhe) des ausgewählten Intervalls KdjPeriod. Wir erhalten die Basislinie RSV.
Wenn wir die Basislinie RSV mit der Periode M1 mitteln, erhalten wir eine geglättete Linie K. Wenn wir die Basislinie K mit der Periode M2 mitteln, erhalten wir eine geglättete Linie D. Die Differenz zwischen der K-Linie und der D-Linie gibt uns das Histogramm KDC.
Vergleichen Sie KDJ Indicator und MACD:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19476
