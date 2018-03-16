無料でロボットをダウンロードする方法を見る
アイディアの著者: yyy999、mq5コードの著者: barabashkakvn
計算原理
MaxHigh（最高値）とMinLow（最安値）は指定されたKdjPeriodインターバルで決定されます。よって、MaxHighからMinLowを引いたものは選択されたKdjPeriodインターバルの高さに等しくなります。次に、選択された KdjPeriod 間隔の高さの割合として、現在のバーの終値とMinLowの間の距離を決定します。これが基本RSVラインです。
基本RSVラインをM1で平均化することによって、平滑化されたKラインが得られます。平滑化されたKラインをM1で平均化することによって、平滑化されたDラインが得られます。KラインとDラインの違いにより、KDCヒストグラムが得られます。
KDJ指標とMACDを比べます。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19476
