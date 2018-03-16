コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

KDJ指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ

Vladimir Karputov
1476
(19)
アイディアの著者: yyy999mq5コードの著者: barabashkakvn


計算原理

MaxHigh（最高値）とMinLow（最安値）は指定されたKdjPeriodインターバルで決定されます。よって、MaxHighからMinLowを引いたものは選択されたKdjPeriodインターバルの高さに等しくなります。次に、選択された KdjPeriod 間隔の高さの割合として、現在のバーの終値とMinLowの間の距離を決定します。これが基本RSVラインです。

基本RSVラインをM1で平均化することによって、平滑化されたKラインが得られます。平滑化されたKラインをM1で平均化することによって、平滑化されたDラインが得られます。KラインとDラインの違いにより、KDCヒストグラムが得られます。

KDJ指標とMACDを比べます。

KDJ指標

GreenTrade GreenTrade

このエキスパートアドバイザーはiMAおよびiRSIシグナルに基づいて取引します。4つのバーでのiMAが比較されます。これらのバーのインデックスは最適化できます。

ビリーエキスパート ビリーエキスパート

「3つのバー ダウン、ストキャスティクス アップ」取引戦略です。

KDJエキスパートアドバイザー KDJエキスパートアドバイザー

「KDJ指標」に基づいたエキスパートアドバイザーです。

Daily BreakPoint Daily BreakPoint

日足ブレイクアウト戦略