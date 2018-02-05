KDJ Indicator

Autor da ideia - yyy999, autor do código mq5 - barabashkakvn.





Princípio de cálculo

No intervalo KdjPeriod dado, são definidos o preço máximo High (MaxHigh) e o preço mínimo Low (MinLow). Assim, MaxHigh menos MinLow será igual ao tamanho (altura) do intervalo escolhido KdjPeriod. Logo, definimos a distância entre o preço Close da barra atual e o MinLow, em porcentagem a partir do tamanho (altura) do intervalo KdjPeriod escolhida. Obtemos a linha base RSV.

Com a média da linha base RSV com período M1, obtemos a linha suavizada K. Com a média da linha K suavizada com período M2, obtemos a linha suavizada D. A diferença entre a linha K e a linha D nos dá o histograma KDC.

Compare o indicador KDJ e MACD: