KDJ Indicator - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1741
Avaliação:
(19)
Publicado:
Autor da ideia - yyy999, autor do código mq5 - barabashkakvn.


Princípio de cálculo

No intervalo KdjPeriod dado, são definidos o preço máximo High (MaxHigh) e o preço mínimo Low (MinLow). Assim, MaxHigh menos MinLow será igual ao tamanho (altura) do intervalo escolhido KdjPeriod. Logo, definimos a distância entre o preço Close da barra atual e o MinLow, em porcentagem a partir do tamanho (altura) do intervalo KdjPeriod escolhida. Obtemos a linha base RSV.

Com a média da linha base RSV com período M1, obtemos a linha suavizada K. Com a média da linha K suavizada com período M2, obtemos a linha suavizada D. A diferença entre a linha K e a linha D nos dá o histograma KDC.

Compare o indicador KDJ e MACD:

KDJ Indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19476

