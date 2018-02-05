Participe de nossa página de fãs
KDJ Indicator - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1741
Autor da ideia - yyy999, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Princípio de cálculo
No intervalo KdjPeriod dado, são definidos o preço máximo High (MaxHigh) e o preço mínimo Low (MinLow). Assim, MaxHigh menos MinLow será igual ao tamanho (altura) do intervalo escolhido KdjPeriod. Logo, definimos a distância entre o preço Close da barra atual e o MinLow, em porcentagem a partir do tamanho (altura) do intervalo KdjPeriod escolhida. Obtemos a linha base RSV.
Com a média da linha base RSV com período M1, obtemos a linha suavizada K. Com a média da linha K suavizada com período M2, obtemos a linha suavizada D. A diferença entre a linha K e a linha D nos dá o histograma KDC.
Compare o indicador KDJ e MACD:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19476
Negociação segundo os sinais dos indicadores iMA e iRSI. Comparamos os valores do iMA em quatro barras. Os índices destas barras pode ser optimizado.Billy expert
Estratégia de negociação "três barras para baixo, Stochastic para cima".
EA baseado no indicador "KDJ Indicator"Daily BreakPoint
Estratégia de ruptura da barra diária.