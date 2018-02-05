Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
GreenTrade - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1579
Autor da ideia - Andréi, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Negociação segundo os sinais dos indicadores iMA e iRSI. Comparamos os valores do iMA em quatro barras. Os índices destas barras pode ser optimizado. O valor do índice da barra é definido como o deslocamento da anterior:
Para o indicador iRSI, há dois níveis:
- nível "buy level" - o fato de o RSI ser igual ou superior a este nível indica um sinal BUY;
- nível "sell level" - o fato de o RSI ser igual ou superior a este nível indica um sinal SELL;
Parâmetros de entrada
- MA: averaging period - período de cálculo de média para o iMA;
- Index of the bar #0 - índice da barra #0;
- Index of the bar #1 (shift from bar #0) - índice da barra #1;
- Index of the bar #2 (shift from bar #1) - índice da barra #2;
- Index of the bar #3 (shift from bar #2) - índice da barra #3;
- RSI: averaging period - período de cálculo de média para o iRSI;
- RSI buy level - nível do indicador iRSI para sinais BUY;
- RSI sell level - nível do indicador iRSI para sinais SELL;
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Trailing Stop - trailing;
- Trailing Step - passo do trailing;
- Max position - número máximo de posições permitido;
- magic number - identificador do EA.
EURUSD,M5:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19469
