無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
GreenTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 763
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Andrey、mq5コードの著者: barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーはiMAおよびiRSIシグナルに基づいて取引します。4つのバーでのiMAが比較されます。これらのバーのインデックスは最適化できます。バーのインデックスは、前のものからのシフトとして指定されます。
iRSI指標には2つのレベルがあります。
- 「買いレベル」 - RSIがこのレベル以上であれば、買いシグナルです。
- 「売りレベル」 - RSIがこのレベル以下であれば、売りシグナルです。
入力パラメータ
- MA: 平均化期間 - iMAの平均化期間
- バー#0のインデックス
- バー#1のインデックス（バー#0からのシフト）
- バー#2のインデックス（バー#1からのシフト）
- バー#3のインデックス（バー#2からのシフト）
- RSI: 平均化期間
- RSI買いレベル
- RSI売りレベル
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss
- Take Profit
- トレール注文
- Trailing Step
- Max position - ポジション最大数
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
EURUSD、M5:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19469
KDJ指標
KDJ指標オシレータKDJエキスパートアドバイザー
「KDJ指標」に基づいたエキスパートアドバイザーです。