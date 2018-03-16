アイディアの著者: Andrey、mq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはiMAおよびiRSIシグナルに基づいて取引します。4つのバーでのiMAが比較されます。これらのバーのインデックスは最適化できます。バーのインデックスは、前のものからのシフトとして指定されます。

iRSI指標には2つのレベルがあります。

「買いレベル」 - RSIがこのレベル以上であれば、買いシグナルです。

「売りレベル」 - RSIがこのレベル以下であれば、売りシグナルです。





入力パラメータ

MA: 平均化期間 - iMAの平均化期間

バー#0のインデックス

バー#1のインデックス（バー#0からのシフト）

バー#2のインデックス（バー#1からのシフト）

バー#3のインデックス（バー#2からのシフト）

RSI: 平均化期間

RSI買いレベル

RSI売りレベル

Lots - ポジション数量

Stop Loss

Take Profit

トレール注文

Trailing Step

Max position - ポジション最大数

magic number - エキスパートアドバイザー識別子

EURUSD、M5: