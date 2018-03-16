コードベースセクション
GreenTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート

アイディアの著者: Andreymq5コードの著者: barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーはiMAおよびiRSIシグナルに基づいて取引します。4つのバーでのiMAが比較されます。これらのバーのインデックスは最適化できます。バーのインデックスは、前のものからのシフトとして指定されます。

GreenTrade指数

iRSI指標には2つのレベルがあります。

  • 「買いレベル」 - RSIがこのレベル以上であれば、買いシグナルです。
  • 「売りレベル」 - RSIがこのレベル以下であれば、売りシグナルです。


入力パラメータ

  • MA: 平均化期間 - iMAの平均化期間
  • バー#0のインデックス
  • バー#1のインデックス（バー#0からのシフト）
  • バー#2のインデックス（バー#1からのシフト）
  • バー#3のインデックス（バー#2からのシフト）
  • RSI: 平均化期間
  • RSI買いレベル
  • RSI売りレベル
  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • トレール注文
  • Trailing Step
  • Max position - ポジション最大数
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

EURUSD、M5:

GreenTrade EURUSD M5

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19469

