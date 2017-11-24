Автор идеи - Андрей, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать. Значение индекса бара задается как смещение от предыдущего:

Для индикатора iRSI есть два уровня:

уровень "buy level" - если RSI равен или больше этого уровня, значит сигнал BUY;

уровень "sell level" - если RSI равен или меньше этого уровня, значит сигнал SELL.





Входные параметры

MA: averaging period - период усреднения для iMA;

- период усреднения для iMA; Index of the bar #0 - индекс бара #0;

- индекс бара #0; Index of the bar #1 (shift from bar #0) - индекс бара #1;

- индекс бара #1; Index of the bar #2 (shift from bar #1) - индекс бара #2;

- индекс бара #2; Index of the bar #3 (shift from bar #2) - индекс бара #3;

- индекс бара #3; RSI: averaging period - период усреднения для iRSI;

- период усреднения для iRSI; RSI buy level - уровень индикатора iRSI для сигналов BUY;

- уровень индикатора iRSI для сигналов BUY; RSI sell level - уровень индикатора iRSI для сигналов SELL;

- уровень индикатора iRSI для сигналов SELL; Lots - объем позиции;

- объем позиции; Stop Loss - стоп лосс;

- стоп лосс; Take Profit - тейк профит;

- тейк профит; Trailing Stop - трейлинг;

- трейлинг; Trailing Step - шаг трейлинга;

- шаг трейлинга; Max position - максимально разрешенное количество позиций;

- максимально разрешенное количество позиций; magic number - идентификатор эксперта.

EURUSD,M5: