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GreenTrade - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Андрей, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать. Значение индекса бара задается как смещение от предыдущего:
Для индикатора iRSI есть два уровня:
- уровень "buy level" - если RSI равен или больше этого уровня, значит сигнал BUY;
- уровень "sell level" - если RSI равен или меньше этого уровня, значит сигнал SELL.
Входные параметры
- MA: averaging period - период усреднения для iMA;
- Index of the bar #0 - индекс бара #0;
- Index of the bar #1 (shift from bar #0) - индекс бара #1;
- Index of the bar #2 (shift from bar #1) - индекс бара #2;
- Index of the bar #3 (shift from bar #2) - индекс бара #3;
- RSI: averaging period - период усреднения для iRSI;
- RSI buy level - уровень индикатора iRSI для сигналов BUY;
- RSI sell level - уровень индикатора iRSI для сигналов SELL;
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Trailing Stop - трейлинг;
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Max position - максимально разрешенное количество позиций;
- magic number - идентификатор эксперта.
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Торговая стратегия "три бар вниз, Stochastic вверх".Spreader 2
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