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GreenTrade - эксперт для MetaTrader 5

ALeek | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2257
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Андрей, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать. Значение индекса бара задается как смещение от предыдущего:

GreenTrade indices

Для индикатора iRSI есть два уровня:

  • уровень "buy level" - если RSI равен или больше этого уровня, значит сигнал BUY;
  • уровень "sell level" - если RSI равен или меньше этого уровня, значит сигнал SELL.


Входные параметры

  • MA: averaging period - период усреднения для iMA;
  • Index of the bar #0 - индекс бара #0;
  • Index of the bar #1 (shift from bar #0) - индекс бара #1;
  • Index of the bar #2 (shift from bar #1) - индекс бара #2;
  • Index of the bar #3 (shift from bar #2) - индекс бара #3;
  • RSI: averaging period - период усреднения для iRSI;
  • RSI buy level - уровень индикатора iRSI для сигналов BUY;
  • RSI sell level - уровень индикатора iRSI для сигналов SELL;
  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Trailing Stop - трейлинг;
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Max position - максимально разрешенное количество позиций;
  • magic number - идентификатор эксперта.

EURUSD,M5:

GreenTrade EURUSD M5

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Торговая стратегия "три бар вниз, Stochastic вверх".

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