思路提供者: Andrey, mq5 代码作者: barabashkakvn。

智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。柱线索引被指定为自前一根顺移:

iRSI 指标有两个级别:

"买入级别" - 如果 RSI 等于或大于此级别, 它是一个买入信号;

"卖出级别" - 如果 RSI 等于或小于此级别, 它是一个卖出信号;





输入参数

MA: averaging period - iMA 的均化周期;

MA: averaging period - iMA 的均化周期;

Index of the bar #1 (shift from bar #0)

Index of the bar #2 (shift from bar #1)

Index of the bar #3 (shift from bar #2)

RSI: 均化周期

RSI buy level

RSI sell level

Lots - 开仓量;

Lots - 开仓量;

止盈

Trailing Stop

Trailing Step

Max position - 最大开仓数量;

Max position - 最大开仓数量;

EURUSD,M5: