EA

GreenTrade - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1699
等级:
(22)
已发布:
已更新:
GreenTrade.mq5 (39.74 KB) 预览
思路提供者: Andrey, mq5 代码作者: barabashkakvn

智能交易系统基于 iMAiRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。柱线索引被指定为自前一根顺移:

GreenTrade 索引

iRSI 指标有两个级别:

  • "买入级别" - 如果 RSI 等于或大于此级别, 它是一个买入信号;
  • "卖出级别" - 如果 RSI 等于或小于此级别, 它是一个卖出信号;


输入参数

  • MA: averaging period - iMA 的均化周期;
  • Index of the bar #0
  • Index of the bar #1 (shift from bar #0)
  • Index of the bar #2 (shift from bar #1)
  • Index of the bar #3 (shift from bar #2)
  • RSI: 均化周期
  • RSI buy level
  • RSI sell level
  • Lots - 开仓量;
  • 止损
  • 止盈
  • Trailing Stop
  • Trailing Step
  • Max position - 最大开仓数量;
  • magic number - 智能交易系统标识符。

EURUSD,M5:

GreenTrade EURUSD M5

