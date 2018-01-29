请观看如何免费下载自动交易
GreenTrade - MetaTrader 5EA
- 发布者:
Vladimir Karputov
- 显示:
- 1699
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者: Andrey, mq5 代码作者: barabashkakvn。
智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。柱线索引被指定为自前一根顺移:
iRSI 指标有两个级别:
- "买入级别" - 如果 RSI 等于或大于此级别, 它是一个买入信号;
- "卖出级别" - 如果 RSI 等于或小于此级别, 它是一个卖出信号;
输入参数
- MA: averaging period - iMA 的均化周期;
- Index of the bar #0
- Index of the bar #1 (shift from bar #0)
- Index of the bar #2 (shift from bar #1)
- Index of the bar #3 (shift from bar #2)
- RSI: 均化周期
- RSI buy level
- RSI sell level
- Lots - 开仓量;
- 止损
- 止盈
- Trailing Stop
- Trailing Step
- Max position - 最大开仓数量;
- magic number - 智能交易系统标识符。
EURUSD,M5:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19469
