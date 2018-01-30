CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

GreenTrade - Experte für den MetaTrader 5

ALeek | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
891
Rating:
(22)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
GreenTrade.mq5 (39.74 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Autor der Idee - Andrey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Handel basiert auf Signalen von iMA und iRSI. Vergleichen wir die iMA Werte auf vier Balken. Die Indexe dieser Balken können optimiert werden. Der Wert des Balken-Index wird als Verschiebung von dem vorherigen gesetzt:

GreenTrade indices

Es gibt zwei Levels für den iRSI Indikator:

  • buy level - wenn RSI gleich oder größer als dieser Level ist, wird ein Kaufsignal erzeugt;
  • sell level - wenn RSI gleich oder kleiner als dieser Level ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.


Eingabeparameter

  • MA: averaging period - Mittelungsperiode für iMA;
  • Index of the bar #0 - Indes des Balkens #0;
  • Index of the bar #1 (shift from bar #0) - Index des Balkens #1;
  • Index of the bar #2 (shift from bar #1) - Index des Balkens #2;
  • Index of the bar #3 (shift from bar #2) - Index des Balkens #3;
  • RSI: averaging period - Mittelungsperiode für iRSI;
  • RSI buy level - Level des iRSI Indikators für Kaufsignale;
  • RSI sell level - Level des iRSI Indikators für Verkaufssignale;
  • Lots - Positionsgröße;
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Trailing Stop - Trailnig Stop;
  • Trailing Step - Schritt des Trailing Stop;
  • Max position - maximal zulässige Anzahl von Positionen;
  • magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

EURUSD, M5:

GreenTrade EURUSD M5

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19469

Billy expert Billy expert

Die Handelsstrategie "Drei Balken nach unten, Stochastic nach oben".

Martin Martin

Eine Handelsstrategie basierend auf Martingale (Martin, Martingale).

KDJ Indicator KDJ Indicator

Der Oszillator KDJ Indicator

KDJ Expert Advisor KDJ Expert Advisor

Ein Expert Advisor basierend auf dem KDJ Indikator