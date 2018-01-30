Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
GreenTrade - Experte für den MetaTrader 5
Vladimir Karputov
- 891
Autor der Idee - Andrey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Der Handel basiert auf Signalen von iMA und iRSI. Vergleichen wir die iMA Werte auf vier Balken. Die Indexe dieser Balken können optimiert werden. Der Wert des Balken-Index wird als Verschiebung von dem vorherigen gesetzt:
Es gibt zwei Levels für den iRSI Indikator:
- buy level - wenn RSI gleich oder größer als dieser Level ist, wird ein Kaufsignal erzeugt;
- sell level - wenn RSI gleich oder kleiner als dieser Level ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.
Eingabeparameter
- MA: averaging period - Mittelungsperiode für iMA;
- Index of the bar #0 - Indes des Balkens #0;
- Index of the bar #1 (shift from bar #0) - Index des Balkens #1;
- Index of the bar #2 (shift from bar #1) - Index des Balkens #2;
- Index of the bar #3 (shift from bar #2) - Index des Balkens #3;
- RSI: averaging period - Mittelungsperiode für iRSI;
- RSI buy level - Level des iRSI Indikators für Kaufsignale;
- RSI sell level - Level des iRSI Indikators für Verkaufssignale;
- Lots - Positionsgröße;
- Stop Loss
- Take Profit
- Trailing Stop - Trailnig Stop;
- Trailing Step - Schritt des Trailing Stop;
- Max position - maximal zulässige Anzahl von Positionen;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
EURUSD, M5:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19469
