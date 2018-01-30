Autor der Idee - Andrey, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Der Handel basiert auf Signalen von iMA und iRSI. Vergleichen wir die iMA Werte auf vier Balken. Die Indexe dieser Balken können optimiert werden. Der Wert des Balken-Index wird als Verschiebung von dem vorherigen gesetzt:

Es gibt zwei Levels für den iRSI Indikator:

buy level - wenn RSI gleich oder größer als dieser Level ist, wird ein Kaufsignal erzeugt;

sell level - wenn RSI gleich oder kleiner als dieser Level ist, wird ein Verkaufssignal erzeugt.





Eingabeparameter

MA: averaging period - Mittelungsperiode für iMA;

Index of the bar #0 - Indes des Balkens #0;

Index of the bar #1 (shift from bar #0) - Index des Balkens #1;

Index of the bar #2 (shift from bar #1) - Index des Balkens #2;

Index of the bar #3 (shift from bar #2) - Index des Balkens #3;

RSI: averaging period - Mittelungsperiode für iRSI;

RSI buy level - Level des iRSI Indikators für Kaufsignale;

RSI sell level - Level des iRSI Indikators für Verkaufssignale;

Lots - Positionsgröße;

Stop Loss

Take Profit

Trailing Stop - Trailnig Stop;

Trailing Step - Schritt des Trailing Stop;

Max position - maximal zulässige Anzahl von Positionen;

- maximal zulässige Anzahl von Positionen; magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

EURUSD, M5: