Billy 交易系统
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1646
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路提供者: Boris, mq5 代码作者: barabashkakvn。
交易策略的主要思想如下：当前时间帧中有三根下行柱线:
且在其它两个时间帧 Stochastic 主线 高于 信号线:
买入信号出现。
策略只处理买入信号。
在 M15 时间帧测试:
输入参数
- Lots - 开仓量;
- 止损
- 止盈
- Max positions - 最大开仓数量;
- timeframe Stochastic #1 - Stochastic #1 的时间帧;
- timeframe Stochastic #2 - Stochastic #2 的时间帧;
- magic number - 智能交易系统标识符。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19467
马丁
一款基于马丁格尔技术的交易系统。Vortex 振荡器系统
一款基于 Vortex 振荡器信号的交易系统。
GreenTrade
智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。KDJ 指标
KDJ 指标振荡器