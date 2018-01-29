代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
EA

Billy 交易系统 - MetaTrader 5EA

bobbybo | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1646
等级:
(22)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

思路提供者Borismq5 代码作者barabashkakvn

交易策略的主要思想如下：当前时间帧中有三根下行柱线:

Billy 交易系统三根蜡烛

且在其它两个时间帧 Stochastic 主线 高于 信号线:

Billy 交易系统 stochastic

买入信号出现。

策略只处理买入信号。

在 M15 时间帧测试:

Billy 交易系统 EURUSD M15

Billy 交易系统 GBPUSD M15

Billy 交易系统 USDJPY M15


输入参数

  • Lots - 开仓量;
  • 止损
  • 止盈
  • Max positions - 最大开仓数量;
  • timeframe Stochastic #1 - Stochastic #1 的时间帧;
  • timeframe Stochastic #2 - Stochastic #2 的时间帧;
  • magic number - 智能交易系统标识符。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/19467

马丁 马丁

一款基于马丁格尔技术的交易系统。

Vortex 振荡器系统 Vortex 振荡器系统

一款基于 Vortex 振荡器信号的交易系统。

GreenTrade GreenTrade

智能交易系统基于 iMA 和 iRSI 信号进行交易。比较四根柱线的 iMA 值。这些柱线的索引可以优化。

KDJ 指标 KDJ 指标

KDJ 指标振荡器