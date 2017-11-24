Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Billy expert - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2070
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Борис, автор кода mq5 - barabashkakvn.
Главная идея торговой стратегии: когда на текущем таймфрейме есть три бара вниз:
и при этом на двух других таймфреймах у индикатора Stochastic главная линия находится над сигнальной:
тогда появляется сигнал на покупку.
Данная стратегия вырабатывает только один вид сигнала: "на покупку".
Тестирование на периоде M15:
Входные параметры
- Lots - объем позиции;
- Stop Loss - стоп лосс;
- Take Profit - тейк профит;
- Max positions - максимальное количество открытых позиций;
- timeframe Stochastic #1 - таймфрейм для Stochastic #1;
- timeframe Stochastic #2 - таймфрейм для Stochastic #2;
- magic number - идентификатор эксперта.
Spreader 2
Советник для двух валютных парMartin 1
Торговая стратегия на базе Мартингейла (Martin, Martingale).
GreenTrade
Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.KDJ Indicator
Осциллятор KDJ Indicator