Автор идеи - Борис, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Главная идея торговой стратегии: когда на текущем таймфрейме есть три бара вниз:

и при этом на двух других таймфреймах у индикатора Stochastic главная линия находится над сигнальной:

тогда появляется сигнал на покупку.

Данная стратегия вырабатывает только один вид сигнала: "на покупку".

Тестирование на периоде M15:





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