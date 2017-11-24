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Billy expert - эксперт для MetaTrader 5

bobbybo | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2070
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи - Борис, автор кода mq5 - barabashkakvn.

Главная идея торговой стратегии: когда на текущем таймфрейме есть три бара вниз:

Billy expert three candles

и при этом на двух других таймфреймах у индикатора Stochastic главная линия находится над сигнальной:

Billy expert stochastic

тогда появляется сигнал на покупку.

Данная стратегия вырабатывает только один вид сигнала: "на покупку".

Тестирование на периоде M15:

Billy expert EURUSD M15

Billy expert GBPUSD M15

Billy expert USDJPY M15


Входные параметры

  • Lots - объем позиции;
  • Stop Loss - стоп лосс;
  • Take Profit - тейк профит;
  • Max positions - максимальное количество открытых позиций;
  • timeframe Stochastic #1 - таймфрейм для Stochastic #1;
  • timeframe Stochastic #2 - таймфрейм для Stochastic #2;
  • magic number - идентификатор эксперта.
Spreader 2 Spreader 2

Советник для двух валютных пар

Martin 1 Martin 1

Торговая стратегия на базе Мартингейла (Martin, Martingale).

GreenTrade GreenTrade

Торговля по сигналам индикаторов iMA и iRSI. Сравниваем значения iMA на четырех барах. Индексы этих баров можно оптимизировать.

KDJ Indicator KDJ Indicator

Осциллятор KDJ Indicator