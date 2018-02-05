Autor da ideia - Bóris, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Idéia principal da estratégia de negociação: três barras para baixo, no timeframe atual:

enquanto, em dois timeframes diferentes, a linha principal do Stochastic se encontra sobre a linha de sinal:

então surge um sinal de compra.

Esta estratégia produz apenas um tipo de sinal, nomeadamente, o de compra.

Teste no período M15:





Parâmetros de entrada