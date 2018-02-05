CodeBaseSeções
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1292
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor da ideia - Bóris, autor do código mq5 - barabashkakvn.

Idéia principal da estratégia de negociação: três barras para baixo, no timeframe atual:

Billy expert three candles

enquanto, em dois timeframes diferentes, a linha principal do Stochastic se encontra sobre a linha de sinal:

Billy expert stochastic

então surge um sinal de compra.

Esta estratégia produz apenas um tipo de sinal, nomeadamente, o de compra.

Teste no período M15:

Billy expert EURUSD M15

Billy expert GBPUSD M15

Billy expert USDJPY M15


Parâmetros de entrada

  • Lots - volume da posição;
  • Stop Loss - stop-loss;
  • Take Profit - take-profit;
  • Max positions - número máximo de posições abertas;
  • timeframe Stochastic #1 - timeframe para o Stochastic #1;
  • timeframe Stochastic #2 - timeframe para o Stochastic #2;
  • magic number - identificador do EA.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19467

