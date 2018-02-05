Participe de nossa página de fãs
Billy expert - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1292
Autor da ideia - Bóris, autor do código mq5 - barabashkakvn.
Idéia principal da estratégia de negociação: três barras para baixo, no timeframe atual:
enquanto, em dois timeframes diferentes, a linha principal do Stochastic se encontra sobre a linha de sinal:
então surge um sinal de compra.
Esta estratégia produz apenas um tipo de sinal, nomeadamente, o de compra.
Teste no período M15:
Parâmetros de entrada
- Lots - volume da posição;
- Stop Loss - stop-loss;
- Take Profit - take-profit;
- Max positions - número máximo de posições abertas;
- timeframe Stochastic #1 - timeframe para o Stochastic #1;
- timeframe Stochastic #2 - timeframe para o Stochastic #2;
- magic number - identificador do EA.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19467
