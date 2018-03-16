無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ビリーエキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 821
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者: Boris, mq5コードの著者: barabashkakvn
取引戦略の主な考え方は次のとおりです。現在の時間枠に3つのバーがあり、
他の2つの時間枠でストキャスティクスの線がシグナルを 上回る場合、
買いシグナルが出現します。
この戦略が扱うのは買いシグナルだけです。
M15時間枠でのテスト
入力パラメータ
- Lots - ポジション数量
- Stop Loss
- Take Profit
- Max positions - ポジション最大数
- timeframe Stochastic #1 - ストキャスティクス#1の時間枠
- timeframe Stochastic #2 - ストキャスティクス#2の時間枠
- magic number - エキスパートアドバイザー識別子
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/19467
マルティン
マルティンゲール技術に基づく取引システムです。Vortexオシレータシステム
Vortexオシレータシグナルに基づいた取引システムです。
GreenTrade
このエキスパートアドバイザーはiMAおよびiRSIシグナルに基づいて取引します。4つのバーでのiMAが比較されます。これらのバーのインデックスは最適化できます。KDJ指標
KDJ指標オシレータ