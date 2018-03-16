アイディアの著者: Boris, mq5コードの著者: barabashkakvn

取引戦略の主な考え方は次のとおりです。現在の時間枠に3つのバーがあり、

他の2つの時間枠でストキャスティクスの線がシグナルを 上回る 場合、

買いシグナルが出現します。

この戦略が扱うのは買いシグナルだけです。

M15時間枠でのテスト





入力パラメータ