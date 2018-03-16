コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

ビリーエキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
821
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アイディアの著者Borismq5コードの著者barabashkakvn

取引戦略の主な考え方は次のとおりです。現在の時間枠に3つのバーがあり、

ビリーエキスパートの3つのローソク足

他の2つの時間枠でストキャスティクスの線がシグナルを 上回る場合、

ビリーエキスパートストキャスティクス

買いシグナルが出現します。

この戦略が扱うのは買いシグナルだけです。

M15時間枠でのテスト

ビリーエキスパートEURUSD M15

ビリーエキスパートGBPUSD M15

ビリーエキスパートUSDJPY M15


入力パラメータ

  • Lots - ポジション数量
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Max positions - ポジション最大数
  • timeframe Stochastic #1 - ストキャスティクス#1の時間枠
  • timeframe Stochastic #2 - ストキャスティクス#2の時間枠
  • magic number - エキスパートアドバイザー識別子

