Billy expert - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 842
Autor der Idee - Boris, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.
Die Hauptidee der Handelsstrategie: wenn es drei Balken nach unten im aktuellen Zeitrahmen gibt:
und die Hauptlinie des Stochastic Indikator oberhalb der Signallinie in den zwei anderen Zeitrahmen liegt:
wird ein Kaufsignal generiert.
Diese Strategie erzeugt nur Kaufsignale.
Testen auf M15:
Eingabeparameter
- Lots - Positionsgröße;
- Stop Loss
- Take Profit
- Max positions - Maximale Anzahl offener Positionen;
- timeframe Stochastic #1 - Zeitrahmen für Stochastic #1;
- timeframe Stochastic #2 - Zeitrahmen für Stochastic #2;
- magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/19467
