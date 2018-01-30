Autor der Idee - Boris, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Hauptidee der Handelsstrategie: wenn es drei Balken nach unten im aktuellen Zeitrahmen gibt:

und die Hauptlinie des Stochastic Indikator oberhalb der Signallinie in den zwei anderen Zeitrahmen liegt:

wird ein Kaufsignal generiert.

Diese Strategie erzeugt nur Kaufsignale.

Testen auf M15:





Eingabeparameter