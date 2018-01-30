CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Billy expert - Experte für den MetaTrader 5

Autor der Idee - Boris, Autor des mq5 Codes - barabashkakvn.

Die Hauptidee der Handelsstrategie: wenn es drei Balken nach unten im aktuellen Zeitrahmen gibt:

Billy expert three candles

und die Hauptlinie des Stochastic Indikator oberhalb der Signallinie in den zwei anderen Zeitrahmen liegt:

Billy expert stochastic

wird ein Kaufsignal generiert.

Diese Strategie erzeugt nur Kaufsignale.

Testen auf M15:

Billy expert EURUSD M15

Billy expert GBPUSD M15

Billy expert USDJPY M15


Eingabeparameter

  • Lots - Positionsgröße;
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Max positions - Maximale Anzahl offener Positionen;
  • timeframe Stochastic #1 - Zeitrahmen für Stochastic #1;
  • timeframe Stochastic #2 - Zeitrahmen für Stochastic #2;
  • magic number - individuelle Nummer des Expert Advisors.

