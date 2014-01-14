Mira cómo descargar robots gratis
r_Gator - indicador para MetaTrader 5
- 1028
Autor real:
Rosych
Un análogo del indicador Alligator con un retraso menor de señales.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Baseo de mql4.com el 04.02.2008.
Indicador r_Gator
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1943
