CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

r_Gator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1028
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
r_gator.mq5 (8.93 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Rosych

Un análogo del indicador Alligator con un retraso menor de señales.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Baseo de mql4.com el 04.02.2008.

Рис.1 Indicador r_Gator

Indicador r_Gator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1943

IncMatrix IncMatrix

Clase para trabajar con matrices.

r_Ma r_Ma

Un indicador promedio móvil obtenido promediando los valores de todas las variantes de cálculo de la Media Móvil clásica.

Widescreenshooter Widescreenshooter

Script para crear capturas de pantalla ancha.

Choppy Market Index Choppy Market Index

Indicador de inestabilidad del mercado.