Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Choppy Market Index - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Alexey Topounov
- Visualizaciones:
- 1975
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Daniel Fernandez
Los valores del indicador están en el rango 0-100. Cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la estabilidad del mercado, así que lo más probable es que tengamos tendencia. Cuanto más pequeño es el valor del indicador la tendencia es menos probable.
Fórmula de cálculo:
Donde:
- ABS - valor absoluto
- Cierre[0] - último cierre
- Cerrar[n] - cerrar hace N barras
- MaxHigh[n] - valor máximo del alto durante el período de N barras
- MinLow[n] - valor mínimo del bajo durante el período de N barras
Consejos:
Cotización en mercado inestable:
- Compra, cuando se mueve la media (línea azul) del indicador CMI por debajo de los 40 y el histograma es rojo.
- Vender cuando la media móvil (línea azul) del indicador CMI está por debajo de los 40 y el histograma es verde.
- Cerrar las posiciones cuando histograma CMI es superior a 50.
Trading en mercado de tendencia:
- Comprar cuando la media móvil es superior a 60 y el histograma es verde.
- Vender cuando la media móvil es superior a 60 y el histograma es rojo.
- Cerrar posiciones, cuando histograma CMI está por debajo de 50.
Este indicador puede utilizarse como un filtro en el trading de estrategias con tendencias.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/942
Script para crear capturas de pantalla ancha.r_Gator
Un análogo del indicador de Alligator con un retraso menor de señales.
Herramientas para vigilar la propagación de los pares de divisasWeather Vane
Este indicador calcula el último precio medio de un símbolo y determina la dirección de la tendencia, de modo que se puede utilizar como señal de compraventa.