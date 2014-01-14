Choppy Market Index

Autor real:

Daniel Fernandez

Los valores del indicador están en el rango 0-100. Cuanto mayor es el valor del indicador, mayor es la estabilidad del mercado, así que lo más probable es que tengamos tendencia. Cuanto más pequeño es el valor del indicador la tendencia es menos probable.

Fórmula de cálculo:

CMI = ((ABS(Close[0]-Close[n]))/(MaxHigh[n]-MinLow[n]))*100



Donde:

ABS - valor absoluto

Cierre[0] - último cierre

Cerrar[n] - cerrar hace N barras

MaxHigh[n] - valor máximo del alto durante el período de N barras

MinLow[n] - valor mínimo del bajo durante el período de N barras

Consejos:

Cotización en mercado inestable:



Compra, cuando se mueve la media (línea azul) del indicador CMI por debajo de los 40 y el histograma es rojo. Vender cuando la media móvil (línea azul) del indicador CMI está por debajo de los 40 y el histograma es verde. Cerrar las posiciones cuando histograma CMI es superior a 50.

Trading en mercado de tendencia:

Comprar cuando la media móvil es superior a 60 y el histograma es verde. Vender cuando la media móvil es superior a 60 y el histograma es rojo. Cerrar posiciones, cuando histograma CMI está por debajo de 50.

Este indicador puede utilizarse como un filtro en el trading de estrategias con tendencias.