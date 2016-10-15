無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
r_Gator - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 783
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者：
Rosych
シグナルがより小さい遅れを持ったアリゲーター指標バージョン
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月4日に公開されました。
r_Gator指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1943
