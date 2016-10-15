コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

r_Gator - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
783
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Rosych

シグナルがより小さい遅れを持ったアリゲーター指標バージョン

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年2月4日に公開されました。

図1 r_Gator指標

r_Gator指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1943

