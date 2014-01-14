Script para crear capturas de pantalla ancha cuando el ancho del monitor no es suficiente para ver el panorama general del terminal.

La longitud de la imagen resultante es 1500 barras. Esto es suficiente para encajar todo el día M1 en una captura de pantalla. Esto es útil para el posterior análisis de la situación.

El script automáticamente calcula la anchura del archivo de imagen y ajusta en los grafico el mínimo/máximo de los límites de captura de pantalla.

La captura de pantalla se produce de la siguiente manera: Coloque el borde izquierdo de la imagen y ejecutar el script. Los archivos se guardan en la carpeta .../mql5/files/.

Capturas de pantalla amplia de miniaturas:













Haga clic en la miniatura para ver la imagen a tamaño completo.