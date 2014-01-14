Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Widescreenshooter - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1166
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Script para crear capturas de pantalla ancha cuando el ancho del monitor no es suficiente para ver el panorama general del terminal.
La longitud de la imagen resultante es 1500 barras. Esto es suficiente para encajar todo el día M1 en una captura de pantalla. Esto es útil para el posterior análisis de la situación.
El script automáticamente calcula la anchura del archivo de imagen y ajusta en los grafico el mínimo/máximo de los límites de captura de pantalla.
La captura de pantalla se produce de la siguiente manera: Coloque el borde izquierdo de la imagen y ejecutar el script. Los archivos se guardan en la carpeta .../mql5/files/.
Capturas de pantalla amplia de miniaturas:
Haga clic en la miniatura para ver la imagen a tamaño completo.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/936
Un análogo del indicador de Alligator con un retraso menor de señales.IncMatrix
Clase para trabajar con matrices.
Indicador de inestabilidad del mercado.Monitoreo de la propagación (Spread)
Herramientas para vigilar la propagación de los pares de divisas