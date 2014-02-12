代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

r_Gator - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1551
等级:
(23)
已发布:
已更新:
r_gator.mq5 (8.93 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

真实作者:

Rosych

一个 鳄鱼指标的模仿版, 有较小的信号延迟.

本指标首先于2008年2月4日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中.

图1 r_Gator 指标

r_Gator 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1943

KAGI-1 KAGI-1

最简单的 KAGI 图表.

KGHP KGHP

一个标准的高频率过滤器.

r_Ma r_Ma

根据经典移动平均所有计算变化的平均值而取得的移动平均指标.

KLines KLines

5个不同时段的一系列支撑和阻力水平.