到包裹 r_Gator - MetaTrader 5脚本 Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 显示: 1551 等级: (23) 已发布: 12 二月 2014, 08:54 已更新: 22 十一月 2016, 07:33 r_gator.mq5 (8.93 KB) 预览 下载ZIP 真实作者: Rosych 一个 鳄鱼指标的模仿版, 有较小的信号延迟. 本指标首先于2008年2月4日首先使用MQL4语言实现并发布于mql4.com代码库中. r_Gator 指标 由MetaQuotes Ltd译自俄语原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1943