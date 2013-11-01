CodeBaseРазделы
Индикаторы

r_Gator - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Реальный автор:

Rosych

Аналог индикатора Alligator с меньшей задержкой сигналов.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 04.02.2008. 

Рис.1 Индикатор r_Gator

Индикатор r_Gator

