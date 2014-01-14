CodeBaseSeções
r_Gator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1724
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Rosych

Um análogo do indicador Alligator com uma defasagem menor do sinal.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.02.2008.

O indicador r_Gator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1943

