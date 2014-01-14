Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
r_Gator - indicador para MetaTrader 5
- 1724
-
Autor real:
Rosych
Um análogo do indicador Alligator com uma defasagem menor do sinal.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 04.02.2008.
O indicador r_Gator
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1943
