Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
r_Gator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 3833
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
По сути, ничего ничего нового, но индикатор формирует сигнал несколько раньше, чем Alligator (при аналогичных значениях периодов МА обоих индикаторов).На больших таймфреймах разница бывает ощутимой (на мой взгляд).
Sell Percent
Скрипт открывает позицию SELL размером в процент от максимально возможной.Ticks Volume Indicator
На фьючерсных рынках данные об объеме торговли сообщают с задержкой на день. Чтобы компенсировать этот недостаток, многие аналитики прибегают к индикатору тикового объем (tick volume).
Trend Me Leave Me
Советник Trend Me Leave Me.Digital High Pass (KGHP)
Индикатор Digital High Pass (KGHP).