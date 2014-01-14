CodeBaseSecciones
r_Ma - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Rosych

Este MA es en cierto sentido un promedio de todas las variantes de cálculo de la clásica Moving Average.

Si arreglamos el período MA, tendremos veinte ocho variantes para su cálculo (4 versiones con un método de promedio y 7 versiones del precio de entrada). El algoritmo es el promedio de estos veintiocho cálculos.

Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 04.02.2008.

Indicador r_Ma

KLines KLines

Conjunto de niveles de soporte y resistencia con cinco timeframes diferentes.

GMACD GMACD

MACD de Dos-Lineas. Este indicador está disponible de forma predeterminada en una gran cantidad de plataformas de negociación. Pero no se puede encontrar en Metatrader5.

IncMatrix IncMatrix

Clase para trabajar con matrices.

r_Gator r_Gator

Un análogo del indicador de Alligator con un retraso menor de señales.