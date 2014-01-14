Pon "Me gusta" y sigue las noticias
r_Ma - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Rosych
Este MA es en cierto sentido un promedio de todas las variantes de cálculo de la clásica Moving Average.
Si arreglamos el período MA, tendremos veinte ocho variantes para su cálculo (4 versiones con un método de promedio y 7 versiones del precio de entrada). El algoritmo es el promedio de estos veintiocho cálculos.
Este indicador fue implementado en MQL4 primero y publicado en Code Base de mql4.com el 04.02.2008.
Indicador r_Ma
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1944
