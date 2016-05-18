Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
r_Gator - Indikator für den MetaTrader 5
Real Autor:
Rosych
Analogie zum Alligator Indikator mit einer kleineren Verzögerung von Signalen.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2008.
Der r_Gator Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1943
