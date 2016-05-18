CodeBaseKategorien
r_Gator - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
r_gator.mq5 (8.93 KB)
Real Autor:

Rosych

Analogie zum Alligator Indikator mit einer kleineren Verzögerung von Signalen.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 04.02.2008.

Abb.1 Der r_Gator Indikator

Der r_Gator Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1943

