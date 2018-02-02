CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_Divergence_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
645
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
\MQL5\Indicators\
XMA_Divergence.mq5 (17.71 KB) ver
XMA_Divergence_HTF.mq5 (23.72 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador XMA_Divergence tiene posibilidad de cambiar el timeframe del indicador en los parámetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el trabajo del indicador hace falta la presencia del indicador XMA_Divergence.mq5 en la <carpeta de datos del terminal>\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador XMA_Divergence_HTF

Fig. 1. Indicador XMA_Divergence_HTF.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/19363

CCIValues CCIValues

Este indicador muestra los valores del período del oscilador CCI determinado por el usuario para cada timeframe en forma del bloque de texto.

XMA_Divergence XMA_Divergence

Este indicador de tendencia visualiza las zonas de divergencia en el gráfico de precios.

Jims Close Positions Jims Close Positions

Cierre de posiciones: todas las posiciones, sólo rentables o sólo de pérdidas.

KI_signals_v2 KI_signals_v2

Este indicador de tendencia recibe las señales comerciales desde el histograma XMACD.