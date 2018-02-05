Participe de nossa página de fãs
XMA_Divergence_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1092
- 1092
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador XMA_Divergence com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o Expert Advisor gerado funcione corretamente, é preciso que o arquivo pre-compilado do indicador XMA_Divergence.mq5 esteja localizado na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig. 1. Indicador XMA_Divergence_HTF.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/19363
O indicador mostra o valor do período - do oscilador CCI - definido pelo usuário para cada timeframe como um bloco de texto.XMA_Divergence
Indicador de tendência com exibição de zonas de divergência no gráfico de preços.
